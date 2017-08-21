Нива сбила 12-летнего велосипедиста, пересекавшего Маркса

Предварительно установлено: мужчина 1959 г.р., управлявший автомобилем Chevrolet Niva, при движении по улице Карла Маркса в городе Исилькуль в районе дома №3 сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.