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Нива сбила 12-летнего велосипедиста, пересекавшего Маркса

21 августа 2017, 10:17
Ребенок в больнице.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району в 15:50 поступило сообщение о ДТП на улице Карла Маркса.

Предварительно установлено: мужчина 1959 г.р., управлявший автомобилем Chevrolet Niva, при движении по улице Карла Маркса в городе Исилькуль в районе дома №3 сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате случившегося ДТП в медицинское учреждение был доставлен 12-летний мальчик.

В ходе проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства произошедшего ДТП.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Происшествия#Новости#ДТП#Город#Авто
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