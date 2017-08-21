Мерседес и внедорожник разбились в Омске, в машине зажало человека

В социальных сетях очевидцы сообщили о жуткой автоаварии, произошедшей в Центральном округе Омска на улице Герцена.
По словам очевидцев, при столкновении Нивы с Мерседесом в отечественном автомобиле оказался зажат человек. На месте происшествия работали спасатели и медики. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о ДТП поступила в дежурную часть в 12:20. Предварительно установлено: молодой человек 1994 г.р., управлявший автомобилем Мерседес, при движении по улице Герцена допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, за рулем которого находился мужчина 1968 г.р.
В результате ДТП в больницу был доставлен водитель Нивы, молодой человек, управлявший Мерседесом, был отпущен медиками после осмотра.
В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства и причины случившегося происшествия.