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Мерседес и внедорожник разбились в Омске, в машине зажало человека

21 августа 2017, 13:45
Иномарка выехала на встречку.

В социальных сетях очевидцы сообщили о жуткой автоаварии, произошедшей в Центральном округе Омска на улице Герцена.

По словам очевидцев, при столкновении Нивы с Мерседесом в отечественном автомобиле оказался зажат человек. На месте происшествия работали спасатели и медики. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, информация о ДТП поступила в дежурную часть в 12:20. Предварительно установлено: молодой человек 1994 г.р., управлявший автомобилем Мерседес, при движении по улице Герцена допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, за рулем которого находился мужчина 1968 г.р.

В результате ДТП в больницу был доставлен водитель Нивы, молодой человек, управлявший Мерседесом, был отпущен медиками после осмотра.

В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства и причины случившегося происшествия.



Фото: Аварийный Омск
Источник: ИА «Город55»

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