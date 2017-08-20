Вонь и белый порошок на машинах вновь появились в Омске

Накануне омичи вновь жаловались на появление химического запаха, а также на очередное выпадение подозрительных осадков. Причем, сообщениями об этом делились горожане, проживающие не только в Нефтяниках.
Например, житель Московки сообщает, что второй день уже его автомобиль покрыт «белым порошком. Думал, сначала зола, но нет крупные жесткие гранулы» - пишет омич.
Следующее сообщение о запахе «гари, жженой резины и сероводорода – городок Водников».
Улица Березовая – все в тумане, а еще пахнет «любимым утренним газком».
Напомним, ранее редакция ИА «Город55» сообщала, что управление Росприроднадзора совместно с минприроды Омской области
В пресс-службе надзорного органа отметили, что проверка об обнаружении в городе Омске следов осадков в виде порошка назначена по сообщениям из СМИ.
Так, уже известно, что совместно с экологическими надзорными органами прокуратурой изучены следы белого порошка на автомобилях в ряде округов Омска. Получив результаты проверочных мероприятий, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Источник: ИА "Город55"