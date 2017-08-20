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Вонь и белый порошок на машинах вновь появились в Омске

20 августа 2017, 07:59
Сообщение очевидцев.

Накануне омичи вновь жаловались на появление химического запаха, а также на очередное выпадение подозрительных осадков. Причем, сообщениями об этом делились горожане, проживающие не только в Нефтяниках.

Например, житель Московки сообщает, что второй день уже его автомобиль покрыт «белым порошком. Думал, сначала зола, но нет крупные жесткие гранулы» - пишет омич.


Следующее сообщение о запахе «гари, жженой резины и сероводорода – городок Водников».


Улица Березовая – все в тумане, а еще пахнет «любимым утренним газком».


Напомним, ранее редакция ИА «Город55» сообщала, что управление Росприроднадзора совместно с минприроды Омской области начали проверку в отношении данных явлений, о которых сообщали омичи еще днем ранее. К проверяющим органам присоединилась и прокуратура Омской области.

В пресс-службе надзорного органа отметили, что проверка об обнаружении в городе Омске следов осадков в виде порошка назначена по сообщениям из СМИ.


Так, уже известно, что совместно с экологическими надзорными органами прокуратурой изучены следы белого порошка на автомобилях в ряде округов Омска. Получив результаты проверочных мероприятий, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Источник: ИА "Город55"

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