В лобовом ДТП на омской трассе разбились два ВАЗа, пятеро пострадавших

На трассе Челябинск-Новосибирск лоб в лоб столкнулись два автомобиля – в салоне одного из них находились дети.
В дежурной части Госавтоинспекции стало известно об этой автоаварии в 22:30 19 августа. Прибыв на место аварии - на 770-й километр трассы, инспекторы предварительно установили: водитель ВАЗ-21112, мужчина 33-х лет, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, столкнулся с Ладой Гранта, под управлением мужчины 1975 года рождения, сообщает пресс-служба областной инспекции безопасности дорожного движения.
Скорая помощь с места аварии увезла пятерых: обоих водителей, а также пассажиров Лады Гранты – женщину 1987 года рождения и двух детей – мальчика и девочку 2007 г.р. По факту ДТП назначена и проводится проверка.
Источник: ИА "Город55"