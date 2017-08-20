В лобовом ДТП на омской трассе разбились два ВАЗа, пятеро пострадавших



В дежурной части Госавтоинспекции стало известно об этой автоаварии в 22:30 19 августа. Прибыв на место аварии - на 770-й километр трассы, инспекторы предварительно установили: водитель ВАЗ-21112, мужчина 33-х лет, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, столкнулся с Ладой Гранта, под управлением мужчины 1975 года рождения, сообщает пресс-служба областной инспекции безопасности дорожного движения.