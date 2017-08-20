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В лобовом ДТП на омской трассе разбились два ВАЗа, пятеро пострадавших

20 августа 2017, 11:27
Авария на встречке.

На трассе Челябинск-Новосибирск лоб в лоб столкнулись два автомобиля – в салоне одного из них находились дети.


В дежурной части Госавтоинспекции стало известно об этой автоаварии в 22:30 19 августа. Прибыв на место аварии - на 770-й километр трассы, инспекторы предварительно установили: водитель ВАЗ-21112, мужчина 33-х лет, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, столкнулся с Ладой Гранта, под управлением мужчины 1975 года рождения, сообщает пресс-служба областной инспекции безопасности дорожного движения.


Скорая помощь с места аварии увезла пятерых: обоих водителей, а также пассажиров Лады Гранты – женщину 1987 года рождения и двух детей – мальчика и девочку 2007 г.р. По факту ДТП назначена и проводится проверка.

Источник: ИА "Город55"

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