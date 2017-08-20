Байкер сбил двух пешеходов в Омске, все трое госпитализированы

Вечер 19 августа закончился неудачно для троих: мотоциклиста и двух пешеходов – мальчика и мужчины, которые решили перейти улицу в неположенном месте.
Сообщение об аварии в Советском округе поступило в дежурную часть областной ГИБДД накануне в 21:10. На месте инспекторами предварительно установлено: мужчина 27-ми лет, управляя мотоциклом Honda, на проспекте Мира сбил двоих – мужчину и мальчика. Также установлено, что пешеходы переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщает пресс-служба региональной Инспекции БДД.
Итог ДТП: мальчик 2002 г.р., мужчина 1965 г.р. и мотоциклист доставлены в городское медучреждение с различными травмами.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"