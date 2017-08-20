30-градусная жара возвращается в Омск

В течение недели – с 19 по 25 августа – по прогнозам омских синоптиков ожидается теплая без существенных осадков погода.
По данным пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, местами по области ночью и по утрам возможны туманы. Ночью похолодает до +3, но днем термометры покажут от +20 до +25 градусов. С понедельника, 21 августа, прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха – вплоть до +31.
Три дня:
Понедельник, 21 августа: днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, ночью прохладно – от +8 до +13. В некоторых районах области возможно усиление ветра до 15 м/с. Местами прогнозируется небольшой дождь с грозой, утром – туман.
Вторник, 22 августа: в течение дня по области прогнозируется небольшой дождь, ветер может усилиться до 16 м/с. Днем – от +25 до +30, ночью – от +10 до +15.
Среда, 23 августа: днем возможно повышение температуры до +31 градуса, ночная температура от +11 до +16. Ветер утихнет – 3-8 метров секунду.
Источник: ИА "Город55"