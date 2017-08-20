30-градусная жара возвращается в Омск

По данным пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, местами по области ночью и по утрам возможны туманы. Ночью похолодает до +3, но днем термометры покажут от +20 до +25 градусов. С понедельника, 21 августа, прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха – вплоть до +31.