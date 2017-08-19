Плотный черный дым над трубами заметили в Омске

Обычно в таких случаях пресс-служба ТГК-11 отвечает, что всё в пределах нормы. На этот раз причина плотного черного дыма, который заметили горожане над трубами ТЭЦ-5 вечером в пятницу 18 августа 2017 года , точно не известна.