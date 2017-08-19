Плотный черный дым над трубами заметили в Омске

Обычно в таких случаях пресс-служба ТГК-11 отвечает, что всё в пределах нормы. На этот раз причина плотного черного дыма, который заметили горожане над трубами ТЭЦ-5 вечером в пятницу 18 августа 2017 года , точно не известна.
На сайте omskrts.ru есть только информация, что с 10 утра до 5 вечера 18 августа 2017 года проводились гидравлические испытания «Подающего» трубопровода Северного луча ТЭЦ-5 оборудованием ПНС-8». Уточняется, что в испытаниях не участвовали сети «Тепловой компании» и потребителей:
«Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пойма р. Омь, 1-я Заречная, Окружная дорога». Видимо, как раз эти испытания и стали «причиной» появления темного дыма над трубами ТЭЦ-5.
Источник: ИА «Город55»