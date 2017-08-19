Омич отбил краснокнижного лебедя у стаи бродячих собак

Житель села Троицкое Омского района обнаружил рядом с берегом Иртыша лебедя-кликуна. Напоминаем, что лебедь-кликун занесен в Красную книгу Омской области.
Птица была окружена бродячими собаками, Михаил Иванович не остался равнодушным и, прогнав собак, забрал лебедя домой. Самое интересное, что птица не проявила агрессии к нему, и словно ручная последовала за Михаилом.
«Держать птицу у себя я не стал, ведь она краснокнижная! Посоветовали передать в «Птичью гавань», что я, собственно, и сделал», — сообщил Михаил Иванович.
Теперь у реабилитационного центра в природном парке «Птичья гавань» появился новый постоялец. Сразу после того, как птица наберется сил, она будет передана в Большереченский зоопарк.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области благодарит Михаила Ивановича за проявленную доброту к этой прекрасной птице, сообщает пресс-служба ведомства.
Источник: ИА «Город55»