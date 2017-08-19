Огромный рой насекомых атаковал машину рыбаков в Омской области 18+



Люди были в ужасе. Что с этим делать?.. Комаров черпали горстями и выкидывали наружу. Сами рыбаки в комментариях посчитали, что видят подобное впервые в своей жизни, «какая уж тут рыбалка....».



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