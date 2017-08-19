Огромный рой насекомых атаковал машину рыбаков в Омской области 18+

Огромный рой комаров неожиданно для омичей, выехавших порыбачить в Крутинский район, заселил салон автомобиля после того, как в нем забыли выключить свет.
Как разворачивались события в дальнейшем показано в эпичном видеоролике: тысячи насекомых роились внутри машины, ползали по обшивке и полу салона.
Люди были в ужасе. Что с этим делать?.. Комаров черпали горстями и выкидывали наружу. Сами рыбаки в комментариях посчитали, что видят подобное впервые в своей жизни, «какая уж тут рыбалка....».
Видео 18+ (ненормативная лексика)
В соцсетях комментаторы пишут: «пока смотрел, начал активно чесаться...»