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Огромный рой насекомых атаковал машину рыбаков в Омской области 18+

19 августа 2017, 08:59
Жесть.

Огромный рой комаров неожиданно для омичей, выехавших порыбачить в Крутинский район, заселил салон автомобиля после того, как в нем забыли выключить свет.


Как разворачивались события в дальнейшем показано в эпичном видеоролике: тысячи насекомых роились внутри машины, ползали по обшивке и полу салона.


Люди были в ужасе. Что с этим делать?.. Комаров черпали горстями и выкидывали наружу. Сами рыбаки в комментариях посчитали, что видят подобное впервые в своей жизни, «какая уж тут рыбалка....».

Видео 18+ (ненормативная лексика)

В соцсетях комментаторы пишут: «пока смотрел, начал активно чесаться...»


Видео: Omsk plus
Источник: ИА «Город55»

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