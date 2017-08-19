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Драка у кафе в Омске, пострадавший в тяжелом состоянии, ищут второго

19 августа 2017, 10:44
Поиски подозреваемого.

Серьезный инцидент у кафе на улице Ленина произошел в Омске 8 августа. Неизвестный избил мужчину 1969 г.р. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ведется расследование, полиция ищет подозреваемого в нападении. Пресс-служба УМВД России по городу Омску публикует фото с камеры наружного наблюдения и приметы:

25-30 лет, среднего телосложения, рост около 185-190 см, на тот момент был одет в брюки и рубашку тёмного цвета. Всех, кто располагает данными о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам 79-35-03, 20-04-04 или 02. Конфиденциальность гарантируется.



Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

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