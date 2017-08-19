Драка у кафе в Омске, пострадавший в тяжелом состоянии, ищут второго

25-30 лет, среднего телосложения, рост около 185-190 см, на тот момент был одет в брюки и рубашку тёмного цвета. Всех, кто располагает данными о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам 79-35-03, 20-04-04 или 02. Конфиденциальность гарантируется.