Автобус с вахтовиками разбился в Омской области

О дорожно-транспортном происшествии с автобусом на Тюкалинском тракте в Омской области сообщают очевидцы через социальную сеть:
«Тюкалинский тракт, автобус следующий по маршруту Омск-Сургут, догнал фуру SCANIA. Все пассажиры живы»
На фотографиях с места событий — автобус с сильно поврежденным лобовым стеклом, рядом на обочине стоят пассажиры. Сможет ли транспортное средство двигаться дальше своим ходом, неизвестно.
Очевидцы также сообщают, что фура, в которую врезался автобус, пострадал незначительно: «у Скании только задний габарит завернуло». Грузовик не стал останавливаться надолго и поехал дальше по своему маршруту.