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Автобус с вахтовиками разбился в Омской области

19 августа 2017, 20:47
Все живы, у автобуса есть повреждения.

О дорожно-транспортном происшествии с автобусом на Тюкалинском тракте в Омской области сообщают очевидцы через социальную сеть:

«Тюкалинский тракт, автобус следующий по маршруту Омск-Сургут, догнал фуру SCANIA. Все пассажиры живы»

На фотографиях с места событий — автобус с сильно поврежденным лобовым стеклом, рядом на обочине стоят пассажиры. Сможет ли транспортное средство двигаться дальше своим ходом, неизвестно.


Очевидцы также сообщают, что фура, в которую врезался автобус, пострадал незначительно: «у Скании только задний габарит завернуло». Грузовик не стал останавливаться надолго и поехал дальше по своему маршруту.


Фото: Омск Live
Источник: ИА «Город55»

#Происшествия#Новости#ДТП#Город#Авто
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