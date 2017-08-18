В убийстве омички на Левобережье подозревается ее бывший муж

Следственные органы СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) 56-летней омички, тело которой утром 18 августа было обнаружено на улице 70 лет Октября у ТЦ «Фестиваль».
В результате совместных с УМВД России по Омской области следственных и оперативно-розыскных действий была установлена причастность к совершенному преступлению 58-летнего экс-супруга убитой омички. Подозреваемого правоохранителям удалось задержать спустя несколько часов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.
Согласно версии, злоумышленник встретил бывшую жену на улице, когда она шла на работу. В ходе ссоры из личных неприязненных отношений подозреваемый ударил женщину ножом. В настоящее время проводится допрос свидетелей. Расследование продолжается.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве омички у ТЦ Фестиваль
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»