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В убийстве омички на Левобережье подозревается ее бывший муж

18 августа 2017, 15:42
Расследование продолжается.

Следственные органы СУ СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) 56-летней омички, тело которой утром 18 августа было обнаружено на улице 70 лет Октября у ТЦ «Фестиваль».

В результате совместных с УМВД России по Омской области следственных и оперативно-розыскных действий была установлена причастность к совершенному преступлению 58-летнего экс-супруга убитой омички. Подозреваемого правоохранителям удалось задержать спустя несколько часов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Согласно версии, злоумышленник встретил бывшую жену на улице, когда она шла на работу. В ходе ссоры из личных неприязненных отношений подозреваемый ударил женщину ножом. В настоящее время проводится допрос свидетелей. Расследование продолжается.

#Новости#Криминал#Происшествия#Город
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