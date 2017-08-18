В убийстве омички на Левобережье подозревается ее бывший муж

В результате совместных с УМВД России по Омской области следственных и оперативно-розыскных действий была установлена причастность к совершенному преступлению 58-летнего экс-супруга убитой омички. Подозреваемого правоохранителям удалось задержать спустя несколько часов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.