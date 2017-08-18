В Омске метро не будет. Минтранс предложил взамен скоростной трамвай

На 7 смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на Клязьме, в которой принимают участие молодые специалисты транспортной области, поднимался вопрос продолжения строительства омского метрополитена, сообщает Российская газета.



В ответ на поднятый студентами-транспортниками вопрос глава Минтранса заявил, что в настоящее время не целесообразно вкладывать средства в развитие проекта метро в Омске.