Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске метро не будет. Минтранс предложил взамен скоростной трамвай

18 августа 2017, 17:17
Проект омского метрополитена признан экономически не обоснованным.

Глава Минтранса Максим Соколов оценил целесообразность финансовых вливаний в достройку омского метро.

На 7 смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на Клязьме, в которой принимают участие молодые специалисты транспортной области, поднимался вопрос продолжения строительства омского метрополитена, сообщает Российская газета.

В ответ на поднятый студентами-транспортниками вопрос глава Минтранса заявил, что в настоящее время не целесообразно вкладывать средства в развитие проекта метро в Омске.

Сегодня, по словам Максима Соклова, проще законсервировать стройку, а сделать упор на развитие современного наземного транспорта, например, скоростных трамваев или другого электротранспорта, что будет выгоднее и экономически обоснованнее.

В то же время глава Минтранса не исключает возможности достройки омского метрополитена когда-нибудь в будущем.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Транспорт#Город#Авто
Подпишитесь
Директор ремонтировавшей казарму в Омске фирмы Дорофеев получил 8 лет колонии
Еще несколько человек получили реальные сроки. Некоторые освобождены от наказания за истечением сроков давности.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20