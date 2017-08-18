В Омске метро не будет. Минтранс предложил взамен скоростной трамвай

Глава Минтранса Максим Соколов оценил целесообразность финансовых вливаний в достройку омского метро.
На 7 смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на Клязьме, в которой принимают участие молодые специалисты транспортной области, поднимался вопрос продолжения строительства омского метрополитена, сообщает
В ответ на поднятый студентами-транспортниками вопрос глава Минтранса заявил, что в настоящее время не целесообразно вкладывать средства в развитие проекта метро в Омске.
Сегодня, по словам Максима Соклова, проще законсервировать стройку, а сделать упор на развитие современного наземного транспорта, например, скоростных трамваев или другого электротранспорта, что будет выгоднее и экономически обоснованнее.
В то же время глава Минтранса не исключает возможности достройки омского метрополитена когда-нибудь в будущем.
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Источник: ИА «Город55»