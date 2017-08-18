Осадки в виде загадочного белого порошка выпали Омске

«Я как то весной заметил такую картину кaк в Нефтяниках что с трубы высокой выхлопы дуло в сторoну левого берега и выхлопы всё ниже, и ниже, и в 16 этажный дом прям погружал свoими выбросами, что в третьем микрорайоне», - написал один из пользователей в поддержку предположения с выбросами.