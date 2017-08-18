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Осадки в виде загадочного белого порошка выпали Омске

18 августа 2017, 09:15
Природа явления неизвестна.

В социальных сетях очевидцы сообщили о загадочном белом порошке, который появился в Советском округе Омска.

Накануне горожане обнаружили на поверхности своих автомобилей непривычный налет в виде белого порошка. Природа данного явления неизвестна. Пользователи в социальных сетях связывают это с очередным выбросом.

«Я как то весной заметил такую картину кaк в Нефтяниках что с трубы высокой выхлопы дуло в сторoну левого берега и выхлопы всё ниже, и ниже, и в 16 этажный дом прям погружал свoими выбросами, что в третьем микрорайоне», - написал один из пользователей в поддержку предположения с выбросами.

Фото: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Экология#Недвижимость#Город
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