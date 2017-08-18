Омские синоптики ждут заморозки до -2 с мокрым снегом

В ближайшее время на территории Омской области ожидается повышение температуры воздуха, местами ожидаются осадки в виде дождей, а вот грядущий сентябрь может выдастся холодным, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
В субботу, 19 августа, ночью прогнозируется +4…+9 градусов, днем столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов. Местами ожидается небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 10 м/с.
В воскресенье, 20 августа, ночная температура воздуха составит +6…+11 градусов, днем потеплеет до +20…+25. Местами прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 11 м/с.
В понедельник, 21 августа, в ночные часы ожидается +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27. Местами также ожидаются небольшие дожди и порывы ветра до 13 м/с.
Кроме того, синоптики опубликовали предварительные данные по погодным условиям в грядущем сентябре. Ожидается, что средняя температура воздуха в первый месяц осени составит +6…+9, что на 1,5-2 градуса ниже нормы.
Так, в первой, третьей и пятой пятидневках сентября прогнозируется ночная температура воздуха от +8 до +13 градусов с потеплением в дневные часы до +13…+18. Более низкая температура прогнозируется на вторую пятидневку, где ночью ожидается +1…+6 градусов, а днем +7…+12. Наиболее холодными станут четвертая и шестая пятидневки, ночами столбик термометра может опускаться до -2…+3, а днем подниматься до +5…+10.
Предполагается, что месячное количество осадков окажется около нормы. В отдельные дни первой и третьей декад, а также в большинстве дней второй декады прогнозируются дожди с грозами. Во второй половине сентября в периоды похолоданий возможен мокрый снег.
Источник: ИА «Город55»