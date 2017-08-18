Омские синоптики ждут заморозки до -2 с мокрым снегом

Так, в первой, третьей и пятой пятидневках сентября прогнозируется ночная температура воздуха от +8 до +13 градусов с потеплением в дневные часы до +13…+18. Более низкая температура прогнозируется на вторую пятидневку, где ночью ожидается +1…+6 градусов, а днем +7…+12. Наиболее холодными станут четвертая и шестая пятидневки, ночами столбик термометра может опускаться до -2…+3, а днем подниматься до +5…+10.