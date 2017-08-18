Омск накроет туман, температура опустится до +4

В ближайшие дни на территории Омской области ожидается небольшое повышение дневной температуры воздуха, а ночи, напротив, станут холоднее, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Сегодня, 18 августа, в утренние часы ожидается туман, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Местами ожидаются дожди, в то же время порывы ветра могут достигать 15 м/с.
В субботу, 19 августа, в ночные часы температура воздуха опустится вплоть до +4 градусов, днем потеплеет до +18…+23. В отдельных районах прогнозируются осадки в виде дождей с порывами ветра до 10 м/с.
В воскресенье, 20 августа, ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов, в дневные часы столбик термометра поднимется до +20…+25. Местами также ожидаются дожди и туман. Порывы ветра составят 6-11 м/с.
Источник: ИА «Город55»