Любинский проспект на выходных стал местом для праздничных гуляний

Каждые выходные омичей ждет грандиозная праздничная программа, которую организуют на Любинском проспекте министерство культуры Омской области и департамент культуры города Омска.
Сегодня, 18 августа, в городском пресс-клубе чиновники презентовали два проекта, которые стартовали в Омске еще на прошлой неделе.
Так, по словам Анны Статвы, заместителя министра культуры Омской области, в эти выходные будет дан старт новому проекту под рабочим названием «Живой Любинский». В течение двух дней для омичей на Любинском проспекте устроят настоящий праздник. Причем все мероприятия рассчитаны на омские семьи с детьми, а также молодежь.
В субботу, 19 августа, на пересечении улиц Ленина и Партизанской выступят солистки омской филармонии Анна Шинковая и Татьяна Харченко. Местом выступления омского инструментального акустического коллектива Smile Muse станет площадка у скульптуры Любочки.
На площадке возле памятника М.А. Врубелю состоится своеобразная fashion-фотовыставка1, где будут представлены традиционные костюмы народов Сибири. В сквере у драматического театра пройдет литературный пленэр, где можно почитать стихи и узнать о книжных новинках. Омский театр юного зрителя представит костюмированные игры у памятника М.А. Ульянову.
Узнать все о туристических продуктах можно будет в турбюро, которое расположится у здания бывшей женской гимназии, кроме этого можно будет поучаствовать в бесплатных экскурсиях по историческому центру города.
В воскресенье, 20 августа, программа обновится новыми коллективами. Так, у скульптуры сантехнику Степанычу горячую вечеринку устроит Школа социальных танцев ЛисБанна Баро TU SALSA, а на пересечении улиц Ленина и Партизанской – музыкальная группа «аЗБУКА мО».
Как отметила Анна Статва, Любинский проспект очень удобен для размещения таких мероприятий, потому что он изначально как бы разделен на тематические локации, и в каждой из них можно прекрасно отдохнуть всей семьей.
Вторые выходные в Омске проходит проект, организованный департаментом культуры Омска совместно с творческими коллективами под названием «Бархатный сезон». По словам директора департамента культуры Владимира Шалака, данный проект продлится вплоть до конца сентября, и в следующем году планируется его возобновить уже в мае.
Как отметил Шалак, в парках и скверах на протяжении двух выходных в разных частях города выступают муниципальные творческие коллективы, работают десятки интерактивных площадок, в этом деле активное участие принимают и библиотеки, которые организуют экскурсии по городу.
«Все мероприятия, которые проводятся в рамках проекта «Бархатный сезон» абсолютно бесплатные, и их может посетить любой желающий. Например, в прошлую субботу выступал камерный ансамбль «Мюзет», в эти выходные запланировано выступление Русского камерного оркестра «Лад». Все мероприятия проводятся в основном в сквере имени Дзержинского и на улице Чокана Валиханова, не остаются в стороне и муниципальные парки», — сказал В. Шалак.
1 Фэшн-фотовыставка
Источник: ИА «Город55»