Любинский проспект на выходных стал местом для праздничных гуляний

«Все мероприятия, которые проводятся в рамках проекта «Бархатный сезон» абсолютно бесплатные, и их может посетить любой желающий. Например, в прошлую субботу выступал камерный ансамбль «Мюзет», в эти выходные запланировано выступление Русского камерного оркестра «Лад». Все мероприятия проводятся в основном в сквере имени Дзержинского и на улице Чокана Валиханова, не остаются в стороне и муниципальные парки», — сказал В. Шалак.