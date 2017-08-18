Белый порошок, засыпавший Омск, проверит Росприроднадзор

Инспекторы Росприроднадзора и регионального Минприроды уже выезжали с проверкой, но никаких признаков порошка обнаружено не было. Кроме того, был сделан запрос в центр мониторинга загрязнения окружающей среды по поводу фиксации нa постах превышения по взвешенным в воздухе частицам, но данные еще не получены, сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Тектов изданию ТАСС .