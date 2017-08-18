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Белый порошок, засыпавший Омск, проверит Росприроднадзор

18 августа 2017, 18:29
Работы уже ведется.

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», накануне в социальных сетях горожане сообщили о белом порошке неизвестного происхождения, который накрыл автомобили в разных районах Омска. Природу этого явления проверит Управление Росприроднадзора по Омской области.

Инспекторы Росприроднадзора и регионального Минприроды уже выезжали с проверкой, но никаких признаков порошка обнаружено не было. Кроме того, был сделан запрос в центр мониторинга загрязнения окружающей среды по поводу фиксации нa постах превышения по взвешенным в воздухе частицам, но данные еще не получены, сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Тектов изданию ТАСС.

Крупные предприятия уже сообщили, что внештатных ситуаций у них не было.

Фото: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Экология#Город#Общество
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