Белый порошок, засыпавший Омск, проверит Росприроднадзор

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», накануне в социальных сетях горожане сообщили о
Инспекторы Росприроднадзора и регионального Минприроды уже выезжали с проверкой, но никаких признаков порошка обнаружено не было. Кроме того, был сделан запрос в центр мониторинга загрязнения окружающей среды по поводу фиксации нa постах превышения по взвешенным в воздухе частицам, но данные еще не получены, сообщил заместитель руководителя ведомства Сергей Тектов изданию
Крупные предприятия уже сообщили, что внештатных ситуаций у них не было.
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Источник: ИА «Город55»