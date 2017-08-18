Автомобиль вылетел в кювет под Омском, водитель погиб на месте

Сегодня, 18 августа, в дежурную часть ОМВД по Омскому району в 14:05 часов поступило сообщение о ДТП.
Предварительно установлено: мужчина 1960 года рождения, управлявший автомобилем «ГАЗ-24», в районе 4-го километра автодороги Ракитинка-Морозовка допустил съезд машины в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В результате случившегося ДТП водитель «Волги» скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установят окончательные причины и обстоятельства случившегося смертельного ДТП.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»