Автомобиль вылетел в кювет под Омском, водитель погиб на месте

Предварительно установлено: мужчина 1960 года рождения, управлявший автомобилем «ГАЗ-24», в районе 4-го километра автодороги Ракитинка-Морозовка допустил съезд машины в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.