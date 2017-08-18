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Автомобиль вылетел в кювет под Омском, водитель погиб на месте

18 августа 2017, 16:46
ДТП на трассе.

Сегодня, 18 августа, в дежурную часть ОМВД по Омскому району в 14:05 часов поступило сообщение о ДТП.

Предварительно установлено: мужчина 1960 года рождения, управлявший автомобилем «ГАЗ-24», в районе 4-го километра автодороги Ракитинка-Морозовка допустил съезд машины в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате случившегося ДТП водитель «Волги» скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установят окончательные причины и обстоятельства случившегося смертельного ДТП.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Происшествия#Новости#ДТП#Город#Авто
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