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Синоптики предупредили омичей о ливне с ветром до 17 м/с

17 августа 2017, 11:54
Прогноз погоды.

На Омский регион надвигается ливень с порывами ветра до 17 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Так, сегодня, 17 августа, в дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов, при этом ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 17 м/с.

В пятницу, 18 августа, ночная температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем потеплеет до +17…+22. Местами прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 11 м/с.

В субботу, 19 августа, ночью столбик термометра может опуститься до +4 градусов, днем потеплеет до +18…+23, местами ожидается небольшой дождь, порывы ветра составят 6-11 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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