Синоптики предупредили омичей о ливне с ветром до 17 м/с

На Омский регион надвигается ливень с порывами ветра до 17 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Так, сегодня, 17 августа, в дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов, при этом ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 17 м/с.
В пятницу, 18 августа, ночная температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем потеплеет до +17…+22. Местами прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 11 м/с.
В субботу, 19 августа, ночью столбик термометра может опуститься до +4 градусов, днем потеплеет до +18…+23, местами ожидается небольшой дождь, порывы ветра составят 6-11 м/с.
Источник: ИА «Город55»