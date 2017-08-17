Мотоциклист протаранил ВАЗ в Омске, водитель отлетел на обочину

Накануне, 16 августа в половине десятого вечера произошло ДТП на улице Кирова, когда водитель автомобиля ВАЗ-21093, совершая поворот на улицу 4-я Рабочая, не пропустил двигающийся в сторону Московки мотоцикл «Хонда».
Мотоциклист, 26-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает предварительные данные пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Тем временем, в социальных сетях очевидцы выкладывают фото- и видеоматериал с места происшествия. Омичи, на чьих глазах произошло столкновение, рассказывают детали ДТП.
По их словам, молодой человек на «Хонде» двигался на заднем колесе мотоцикла и врезался в правый бок автомобиля. От сильного удара машину развернуло, а мотоциклист отлетел в противоположную сторону к светофору.
Молодой человек чудом остался жив, по словам очевидцев, у мотоциклиста перелом тазовых костей.