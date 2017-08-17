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Мотоциклист протаранил ВАЗ в Омске, водитель отлетел на обочину

17 августа 2017, 11:23
Молодой человек чудом остался жив.

Накануне, 16 августа в половине десятого вечера произошло ДТП на улице Кирова, когда водитель автомобиля ВАЗ-21093, совершая поворот на улицу 4-я Рабочая, не пропустил двигающийся в сторону Московки мотоцикл «Хонда».



Мотоциклист, 26-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает предварительные данные пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Тем временем, в социальных сетях очевидцы выкладывают фото- и видеоматериал с места происшествия. Омичи, на чьих глазах произошло столкновение, рассказывают детали ДТП.



По их словам, молодой человек на «Хонде» двигался на заднем колесе мотоцикла и врезался в правый бок автомобиля. От сильного удара машину развернуло, а мотоциклист отлетел в противоположную сторону к светофору.

Молодой человек чудом остался жив, по словам очевидцев, у мотоциклиста перелом тазовых костей.

Фото: ЧП Омск
Видео: Андрей Мецлер
Источник: ИА «Город55»

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