Грузовая ГАЗель без водителя сбила насмерть мужчину в Омске

Предварительно установлено, что 39-летний водитель не поставил автомобиль ГАЗ-3302 на ручник и покинул салон. В результате чего грузовая газель начала самопроизвольно откатываться назад и наехала на проходящего мимо мужчину. Пешеход 64 лет был госпитализирован в больницу, где и скончался от полученных травм.