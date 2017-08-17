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Грузовая ГАЗель без водителя сбила насмерть мужчину в Омске

17 августа 2017, 09:49
Поехав назад.

Накануне, 16 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом грузовой газели на пешехода в Ленинском округе в районе дома № 21 на улице Пахотной.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД приблизительно в 15 часов. Вместе с сотрудниками полиции на место происшествия выехала бригада медицинских работников.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель не поставил автомобиль ГАЗ-3302 на ручник и покинул салон. В результате чего грузовая газель начала самопроизвольно откатываться назад и наехала на проходящего мимо мужчину. Пешеход 64 лет был госпитализирован в больницу, где и скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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