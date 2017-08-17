Автоледи, сбив подростков на скутере, устроила тройное ДТП на Ленина

Предварительно установлено: девушка 1992 г.р., управлявшая автомобилем «ВАЗ-2106» при движении по улице Мельничный переулок в районе пересечения с улицей Ленина не предоставила преимущества, допустив столкновение со скутером «Альфа», который затем врезался в автомобиль Lada Kalina, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.