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Автоледи, сбив подростков на скутере, устроила тройное ДТП на Ленина

17 августа 2017, 12:56
Авария в Кормиловке.

Накануне вечером в поселке городского типа Кормиловка произошло ДТП, в котором пострадали подростки.

Предварительно установлено: девушка 1992 г.р., управлявшая автомобилем «ВАЗ-2106» при движении по улице Мельничный переулок в районе пересечения с улицей Ленина не предоставила преимущества, допустив столкновение со скутером «Альфа», который затем врезался в автомобиль Lada Kalina, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи осмотрела водителя скутера, юношу 2001 г.р., и его пассажира, мальчика 2003 г.р., после чего подростки были отпущены.

В ходе проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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