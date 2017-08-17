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3-летнюю девочку придавило тумбой в омском детском саду

17 августа 2017, 18:37
Заведующей дали условно.

В декабре прошлого года в детском саду Москаленского района Омской области на 3-летнюю девочку упала тумба из-под телевизора. В результате ребенок получил кровоподтеки и ссадины.

Оказалось, что воспитатели ясельной группы сообщали заведующей детского сада о неправильно установленной тумбе с перекошенным каркасом. Но женщина не устранила проблему, угрожающую безопасности малышей, а посоветовала что-нибудь подложить под ножку тумбы для придания устойчивости.

Воспитатели использовали для этой цели детские кубики, которые в итоге не справились с возложенной на них функцией, и тумба опрокинулась на ребенка.

Суд признал 67-летнюю заведующую детским садом виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей. Назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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