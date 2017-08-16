В убийстве больной матери подозревают 27-летнего омича

В Омске начато уголовное делопроизводство в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшей.
В июле текущего года молодой человек несколько раз рукой ударил свою больную мать по голове. Сила ударов была так велика, что потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму.
Через несколько дней после побоев больная женщина скончалась. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной послужили полученные ранее увечья.
В настоящее время расследование и выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжаются, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»