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Опасные для здоровья людей отходы сливались под Омском

16 августа 2017, 08:09
Ущерб оценен в 89 млн рублей.

Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы регионального Управления Росприроднадзора Александра Щербакова, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Обвиняемый вину не признал, но следствию удалось собрать достаточное количество доказательств, в настоящее время дело направлено в суд. Согласно версии следствия, в 2013 и 2014 годах Щербаков выдал лицензии на обезвреживание и утилизацию отходов класса 1-4 компаниям ООО «Природоохранное предприятие «Мерк» и ООО «Мерк», зная, что необходимого оборудования у них нет. Далее компаниями были заключены договоры об утилизации около 500 тонн отходов, которые имеют в составе полихлордифенилы (вещество 1-го класса опасности), с хозяйствующими объектами в различных регионах страны. Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении директора этих компаний Дмитрия Золоторева сообщает ТАСС.

Далее опасные вещества просто сливались на землю в различных местах Омской, Новосибирской и Тюменской областей, что нанесло ущерб в 89 млн рублей земельному фонду.

Опасность полихлордифенила для человека заключается в том, что группа этих органических соединений является мощным фактором подавления иммунитета. Их попадание в организм способно спровоцировать развитие рака, поражение почек, печени, кожи и нервной системы.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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