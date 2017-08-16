Опасные для здоровья людей отходы сливались под Омском

Обвиняемый вину не признал, но следствию удалось собрать достаточное количество доказательств, в настоящее время дело направлено в суд. Согласно версии следствия, в 2013 и 2014 годах Щербаков выдал лицензии на обезвреживание и утилизацию отходов класса 1-4 компаниям ООО «Природоохранное предприятие «Мерк» и ООО «Мерк», зная, что необходимого оборудования у них нет. Далее компаниями были заключены договоры об утилизации около 500 тонн отходов, которые имеют в составе полихлордифенилы (вещество 1-го класса опасности), с хозяйствующими объектами в различных регионах страны. Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении директора этих компаний Дмитрия Золоторева сообщает ТАСС .