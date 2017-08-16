Омскую колбасу со свининой можно покупать, несмотря на угрозу АЧС

«Вся колбаса в Омской области, производимая в промышленных объемах, контролируется Государственной ветеринарной службой. При ее изготовлении используется только безопасное сырье, которое поставляется либо из благополучных районов Омской области, либо из других регионов России. Соответственно, с личных подсобных хозяйств, находящихся в карантинной зоне, а тем более непосредственно зараженная свинина, никаким образом ни в промышленную переработку, ни тем более в колбасу попасть не может. При этом, законодательством предусмотрено, чтобы на каждом перерабатывающем предприятии присутствовал представитель Государственной ветеринарной службы для осуществления контрольных функций. На сегодняшний день в Омской области 22 очага, больше пока подтвержденных нет, в случае появления новых очагов, мы будем оперативно реагировать для их локализации и ликвидации. В настоящее время дезбарьеры и карантинные посты установлены в 15 очагах в Омском, Горьковском, Оконешниковском, Нижнеомском, Саргатском, Любинском и Кормиловском районах», — сказал В. Плащенко.

