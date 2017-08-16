Омскую колбасу со свининой можно покупать, несмотря на угрозу АЧС

В связи с африканской чумой свиней в Омской области по состоянию на 16 августа зафиксировано 22 очага зараженности, в 15 из них установлены дезбарьеры и круглосуточные карантинные посты.
Ранее ИА «Город55» сообщал, что в редакцию обратились «испуганные горожане», которые опасаются покупать в омских магазинах колбасные изделия, в состав которых входит
По словам главного ветеринарного врача Омской области Владимира Плащенко, вирус африканской чумы свиней абсолютно безопасен для человека и не представляет никакой угрозы для его здоровья.
«Вся колбаса в Омской области, производимая в промышленных объемах, контролируется Государственной ветеринарной службой. При ее изготовлении используется только безопасное сырье, которое поставляется либо из благополучных районов Омской области, либо из других регионов России. Соответственно, с личных подсобных хозяйств, находящихся в карантинной зоне, а тем более непосредственно зараженная свинина, никаким образом ни в промышленную переработку, ни тем более в колбасу попасть не может. При этом, законодательством предусмотрено, чтобы на каждом перерабатывающем предприятии присутствовал представитель Государственной ветеринарной службы для осуществления контрольных функций. На сегодняшний день в Омской области 22 очага, больше пока подтвержденных нет, в случае появления новых очагов, мы будем оперативно реагировать для их локализации и ликвидации. В настоящее время дезбарьеры и карантинные посты установлены в 15 очагах в Омском, Горьковском, Оконешниковском, Нижнеомском, Саргатском, Любинском и Кормиловском районах», — сказал В. Плащенко.
Стоит отметить, что работа специалистов Государственной ветеринарной службы по отчуждению свиного поголовья не прекращается. По данным на 16 августа, предоставленным ИА «Город55» пресс-службой министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 75 населенных пунктах отчуждено 10102 головы (общее количество свиней по книгам учета – 10752), общий вес отчужденных свиней - 647457 килограммов.
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Источник: ИА "Город55"