Омичей ждут 20-градусные перепады температуры с дождями и грозами

В ближайшие дни на территории региона погодные условия существенно не изменятся. Омичей ждет невысокая ночная температура воздуха сменяющаяся дневным теплом, местами ожидаются дожди с грозами, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Сегодня, 16 августа, ночью столбик термометра опускался до +6 градусов, днем на территории Омской области воздух прогреется до +20…+25. В отельных районах ожидаются дожди, а также порывы ветра до 10 м/с.
В четверг, 17 августа, ночью прогнозируется +9…+14 градусов, днем ожидается потепление до +19…+24. Местами пройдут дожди с грозами, порывы ветра могут достигать 15 м/с.
В пятницу, 18 августа, ночная температура воздуха составит +6…+11 градусов, днем потеплеет до +17…+22. Местами ожидаются дожди с грозами и порывами ветра до 10 м/с.
Источник: ИА «Город55»