Детей-сирот в Омске более чем на 3 года оставили без денежных пособий

Поскольку в Министерстве труда и социального развития Омской области и в самом доме-интернате не предприняли меры по восстановлению ущемленных прав детей-сирот, прокуратура направила в суд 77 заявлений с требованием обязать перечисленные организации погасить задолженность перед воспитанниками и выпускниками детского дома и наказать нарушителей закона.