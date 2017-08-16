Детей-сирот в Омске более чем на 3 года оставили без денежных пособий

Воспитанники Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей с 2014 года не получали ежемесячные денежные выплаты в размере 100 рублей на человека.
Кроме того, на протяжении того же времени детский дом не выплачивал единовременные пособия выпускникам учреждения, которое составляет более 600 рублей.
Поскольку в Министерстве труда и социального развития Омской области и в самом доме-интернате не предприняли меры по восстановлению ущемленных прав детей-сирот, прокуратура направила в суд 77 заявлений с требованием обязать перечисленные организации погасить задолженность перед воспитанниками и выпускниками детского дома и наказать нарушителей закона.
Ленинский районный суд города Омска удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»