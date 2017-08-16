Автобусы и маршрутки в Омске останавливаются там, где захотят водители



«Все подобные факты разбираются на комиссии по профилактике нарушений и, в случае их подтверждения, к нарушителям принимаются соответствующие меры. Информацию о грубом отношении со стороны водителей и кондукторов к пассажирам можно сообщить непосредственно самим перевозчикам, адреса и телефоны которых должны быть указаны в салоне транспортного средства, а также позвонить в департамент транспорта по телефонам 78-79-66 или 78-79-72. Замечания и предложения по работе муниципального транспорта можно направлять в письменной форме в департамент транспорта по адресу: 644099, город Омск, улица Гагарина, дом 32 корпус 1, в форме электронного документа по адресу: [email protected], или сообщать по телефону 78-79-66 с указанием своих фамилии, имени, отчества, почтового адреса, даты произошедшего случая, номера маршрута и гаражного номера транспортного средства для оперативного доведения сведений о зафиксированных нарушениях до руководства пассажирских предприятий и принятия соответствующих мер», - отметили в департаменте транспорта.

