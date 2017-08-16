Автобусы и маршрутки в Омске останавливаются там, где захотят водители

Ранее ИА «Город55» сообщал о неуважительном отношении водителей муниципального транспорта к пассажирам. Так, одна из историй, которую рассказала омичка, связана с тем, что на остановке «Дворец творчества» на Красном пути ей приходится
По данным пресс-службы департамента транспорта городской администрации, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска, а также на основании приказа директора департамента транспорта от 23 марта 2016 года «О реестре муниципальных перевозок маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска», остановка «Дворец творчества» является обязательной в прямом и обратном направлении для всех видов транспорта - автобусов большого, среднего и малого классов, а также троллейбусов всех муниципальных маршрутов регулярных перевозок, проходящих по улице Красный путь. Исходя из этого, не являются исключением автобусы и маршрутные такси под номером 73.
Муниципальные перевозки пассажиров по маршруту №73 с конечными остановками поселок Чкаловский – улица Стрельникова осуществляют автобусы большого, среднего и малого классов в количестве 21 единица, причем в часы пик интервал между ними составляет 9 минут. В выходные дни на маршрут выходят 18 автобусов среднего и малого классов с интервалом в 10 минут в пиковые часы. «Стоимость проезда в автобусах составляет 22 рубля, для школьников – 16 рублей, к оплате принимаются электронные карты и проездные билеты», - отметили в дептранспорта.
Специалисты департамента также сообщили, что на этом маршруте имеют место факты осуществления перевозок без официально заключенного договора, стоимость проезда в таких автобусах и маршрутках составляет 25 рублей, а карты и проездные не действуют. По пресечению нелегальной деятельности отдельных перевозчиков департаментом транспорта направлена информация в соответствующие надзорные органы: МУГАДН, прокуратуру Омской области, СУ СК России по Омской области, а также в УФАС.
«Все подобные факты разбираются на комиссии по профилактике нарушений и, в случае их подтверждения, к нарушителям принимаются соответствующие меры. Информацию о грубом отношении со стороны водителей и кондукторов к пассажирам можно сообщить непосредственно самим перевозчикам, адреса и телефоны которых должны быть указаны в салоне транспортного средства, а также позвонить в департамент транспорта по телефонам 78-79-66 или 78-79-72. Замечания и предложения по работе муниципального транспорта можно направлять в письменной форме в департамент транспорта по адресу: 644099, город Омск, улица Гагарина, дом 32 корпус 1, в форме электронного документа по адресу: [email protected], или сообщать по телефону 78-79-66 с указанием своих фамилии, имени, отчества, почтового адреса, даты произошедшего случая, номера маршрута и гаражного номера транспортного средства для оперативного доведения сведений о зафиксированных нарушениях до руководства пассажирских предприятий и принятия соответствующих мер», - отметили в департаменте транспорта.
Источник: ИА "Город55"