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В проблематичном районе Амура хотят открыть школу за 50 млн рублей

15 августа 2017, 19:43
В здании бывшей спецшколы.

Уже ближе к январю 2018 года планируется открытие новой школы в Амурском поселке. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор департамента образования Екатерина Спехова.


«Подготовлен проект соглашения о передаче департаменту образования имущественного комплекса закрытой спецшколы, которая располагается на 21-й Амурской. Площадь обширная - это будет средняя школа. Если все сложится удачно, и мы решим вопрос с финансированием, школа откроется к 1 января 2018 года, но в крайнем случае, учреждение будет открыто к началу следующего учебного года. Амур-2 – самый проблематичный район – там детям приходится заезжать в сторону Диспетчерской для того, чтобы пройти в школу», - сказала Екатерина Витальевна.


На капитальный ремонт бывшего здание спецшколы необходима сумма около 50 миллионов рублей. По словам чиновницы, здание последние три года стояло закрытым, поэтому необходимо отремонтировать все: канализацию, отопление, водоснабжение и провести другие ремонтные работы.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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