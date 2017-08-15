В проблематичном районе Амура хотят открыть школу за 50 млн рублей



«Подготовлен проект соглашения о передаче департаменту образования имущественного комплекса закрытой спецшколы, которая располагается на 21-й Амурской. Площадь обширная - это будет средняя школа. Если все сложится удачно, и мы решим вопрос с финансированием, школа откроется к 1 января 2018 года, но в крайнем случае, учреждение будет открыто к началу следующего учебного года. Амур-2 – самый проблематичный район – там детям приходится заезжать в сторону Диспетчерской для того, чтобы пройти в школу», - сказала Екатерина Витальевна.