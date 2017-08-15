В парке 30-летия ВЛКСМ восстанавливают озера: пляж, рыбалка, барбекю

Около 25 лет назад в летнее время у водоема загорали и купались множество омичей, но, увы, с каждым годом берег озера всё больше зарастал камышом, дно озера покрывалось тиной и илом, а на воде частенько можно наблюдать не только уток, но и пластиковые бутылки, мусор, палки.