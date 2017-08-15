В парке 30-летия ВЛКСМ восстанавливают озера: пляж, рыбалка, барбекю

В рамках Года экологии проводится восстановление эко-системы водоемов на территории парка имени 30 лет ВЛКСМ.
Озеро, окруженное живописным лесным массивом, с коваными мостиками через водную гладь является излюбленным местом отдыха местных жителей. По утрам вдоль берега можно видеть спортсменов, совершающих пробежку или катающихся на роликах, а вечером – множество отдыхающих, неспешно прогуливающихся по берегу.
Около 25 лет назад в летнее время у водоема загорали и купались множество омичей, но, увы, с каждым годом берег озера всё больше зарастал камышом, дно озера покрывалось тиной и илом, а на воде частенько можно наблюдать не только уток, но и пластиковые бутылки, мусор, палки.
В ближайшее время ожидается реабилитация природного объекта, о чем сообщает пресс-служба администрации города Омска. На сегодняшний день береговая линия озера очищена от камыша уже на 75%, со дна удалено около 2700 кубических метров ила. В воду запущено 500 килограмм рыбы, у которой уже прошел нерест.
Рядом с озером планируют оборудовать пляж и зону барбекю. Посетители парка смогут принять участие в платной рыбалке. Благоустройство прилегающей к водоему территории продолжится.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»