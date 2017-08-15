Трое погибли, десятки пострадали на омском производстве

В деятельности ОАО «ОмскВодоканал», СПК «Большевик», САУ «Знаменский лесхоз» выявлены случаи умалчивания несчастных случаев на производстве, в связи с чем не были оформлены подобающие акты о расследовании, или несвоевременное направление извещений о данных происшествиях в органы контроля и надзора.