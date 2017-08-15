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Трое погибли, десятки пострадали на омском производстве

15 августа 2017, 13:47
Трое погибли, десятки пострадали на омском производстве

За первое полугодие 2017 года на предприятиях Омской области произошло 38 несчастных случаев с участием работников, которые привели к гибели троих человек и получению серьезных увечий в 35 случаях.

Среди причин трагедий называются недостаточная организация подготовки работников по охране труда, неудовлетворительные производственные условия, нарушение трудовой дисциплины и распорядка.

К примеру, в результате отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства АО «Омск РТС» слесарь организации упал в воду в тепловой камере, от чего в дальнейшем скончался.

Среди примеров называется и случай падения работника ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон» с мостового крана, в результате которого мужчина получила серьезные травмы. В данном случае причиной послужила неудовлетворительная организация рабочего процесса.

В деятельности ОАО «ОмскВодоканал», СПК «Большевик», САУ «Знаменский лесхоз» выявлены случаи умалчивания несчастных случаев на производстве, в связи с чем не были оформлены подобающие акты о расследовании, или несвоевременное направление извещений о данных происшествиях в органы контроля и надзора.

Всего за указанный период прокуратура установила более тысячи фактов нарушений законодательства в области охраны труда, по которым более 200 лиц привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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