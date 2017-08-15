Омич перевернулся с девушкой на ВАЗе, а после инсценировал угон

В Исилькульский отдел полиции с заявлением о хищении принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2110» обратился 30-летний местный житель. При опросе мужчина пояснил, что машина угнана со двора его домовладения.
Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль «ВАЗ-2110» на автодороге Исилькуль – поселок Комсомольский. Очевидцы рассказали, что днем ранее в вечернее время за рулем машины находился сам владелец. Кроме того, стражи порядка выяснили, что в салоне транспортного средства с мужчиной находилась знакомая, которая подтвердила полученную от местных жителей информацию.
Установлено: водитель ВАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, а затем скрылся с места происшествия. Заявитель при опросе признал, что об угоне сообщил для того, чтобы избежать ответственности за ДТП, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Исилькулю и Исилькульскому району.
В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»