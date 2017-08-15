Омич перевернулся с девушкой на ВАЗе, а после инсценировал угон

Установлено: водитель ВАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, а затем скрылся с места происшествия. Заявитель при опросе признал, что об угоне сообщил для того, чтобы избежать ответственности за ДТП, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Исилькулю и Исилькульскому району.