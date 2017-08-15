Город55
ГлавноеВсе новости

Омич перевернулся с девушкой на ВАЗе, а после инсценировал угон

15 августа 2017, 19:02
Возбуждено уголовное дело.

В Исилькульский отдел полиции с заявлением о хищении принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2110» обратился 30-летний местный житель. При опросе мужчина пояснил, что машина угнана со двора его домовладения.

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль «ВАЗ-2110» на автодороге Исилькуль – поселок Комсомольский. Очевидцы рассказали, что днем ранее в вечернее время за рулем машины находился сам владелец. Кроме того, стражи порядка выяснили, что в салоне транспортного средства с мужчиной находилась знакомая, которая подтвердила полученную от местных жителей информацию.

Установлено: водитель ВАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, а затем скрылся с места происшествия. Заявитель при опросе признал, что об угоне сообщил для того, чтобы избежать ответственности за ДТП, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Исилькулю и Исилькульскому району.

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), ему грозит до двух лет лишения свободы.



Фото: 55.мвд.рф

Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20