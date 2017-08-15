Маршрутчик возит омичей бесплатно и не хочет войны с конкурентами

Слухами и неподтвержденными домыслами продолжает обрастать личность жителя деревни Трубецкое Азовского немецкого национального района, который решил проявить благодушие и начал возить односельчан бесплатно на арендованной «Газели». Его история, которую мужчина прокомментировал на личном видеохостинге YouTube, вызвала общественный резонанс.
Чтобы выяснить подробности нашумевшей истории вокруг «доброты душевной» жителя деревни Трубецкое, редакция ИА «Город55», связалась непосредственно с самим главным героем –
- Алексей, как долго Вы занимаетесь частным извозом?
- Вряд ли это можно назвать извозом, за извоз деньги платят, а мне ничего не нужно, я просто помогаю своим односельчанам. Вот, смотрите, какая картина складывается: в нашей местности отменили маршрутки и автобусы, а вот прием у врачей никто не отменил. Пожилым людям, молодежи, детям перед школой – всем нужно попасть к врачу на прием, а медицинская помощь у нас либо в Александровке (12 километров от Трубецкого), либо в Азово (около 30 километров от Александровки), либо в Омске (56 километров от Трубецкого), а как им добраться к ним? Вопрос. Я подумал и решил помочь им. Сначала предложил фельдшеру талоны, которые она прикрепляла бы к каждому направлению в райцентр или город. Потом сходил в сельскую администрацию, к главе района обратился, и спросил совета у главного врача – никто не отказался. Сам придумал талоны, распечатал их на компьютере и передал нашему фельдшеру, и с июля начал помогать своим соседям.
- В Омск часто ездите?
- Да, в принципе изначально, все с города и началось. Дело в том, что у нас семейная пекарня в городе находится, и каждый день мне нужно отвезти туда своих работников – девчонок из моего села. Ну а по пути захватывал и тех, кому нужно было в город, у кого мой же талон от фельдшера имелся. А вообще сама идея таким образом помогать людям пришла моему сыну – его подружка живет в соседней деревне, и я каждый раз их туда-сюда катал, то ее к нам в гости, то его к ним. Так вот он каждый раз спрашивал, а деньги же ты с Нади брать не будешь? Однажды попросились еще двое, так вот сын и с них не разрешил брать деньги, я ему говорю: сыночка, это же заработок, а он мне: ну и что, они будут улыбаться, и им будет хорошо. Он учится во втором классе, но прекрасно знает цену деньгам и умеет их зарабатывать – жуков колорадских собирает по 5 рублей за штуку, огород всегда чистый, но в то же время он понимает, что есть что-то дороже денег – это улыбки людей.
- А как обстоят дела с теми, кто считает Вас конкурентом?
- Еще раз скажу, что малоимущих, льготников я не вожу – пусть их возят автобусы и официальные перевозчики, которые за это получают деньги. У меня не льготы – нуждающиеся не в том смысле, что бедные, я помогаю тем людям, которым нужно просто попасть в нужное время в нужное место, например, к врачу. Даже если бы мне запретили, я все равно продолжил бы работать для людей. Да, я все понимаю – это пассажиры, но я не создаю конкуренцию официальным перевозчикам – я просто вожу своих людей по заказу: люди звонят по телефону, заказывают, и я их везу. Плюс я вожу своих работников, в свою пекарню. Понятно, что можно это назвать конкуренцией. Часто мне говорят: а вот если бы тебя не было, эти люди поехали бы за деньги с нами. Ну, конечно, жена моя, которой нужно каждый день в город ездить, будет платить вам. Я не хотел войны ни с кем, журналисты общались и со мной, и с теми, кто считает меня конкурентом, я предлагал, давайте все решим мирным путем, встретимся, пойдем друг другу навстречу, ведь можно все решить. Но никто не захотел.
- Как отнеслись ваши знакомые, близкие, родные, да и ваши клиенты, когда узнали про прокурорскую проверку в отношении Вас?
- Все вранье в Интернете, что меня прессует прокуратура. Да, прошла проверка, к ним поступило заявление, они обязаны меня проверить, затребовали документы как положено. Конечно, мои девчонки, кто у меня работает, перепугались, проверка – ну сами понимаете. Но я им сказал, что все в порядке – или мы вместе, или вы увольняетесь, но никто не ушел, все продолжают работать. Сменщик мой – второй водитель – тоже говорит, что переживает по поводу проверки. Про меня уже всякие слухи ходят, что я в аварии попадал, что злостный алиментщик. Но, друзья мои, какой алиментщик? У меня три сына и уже внуки есть, любимая жена и собственное дело. Понимаю, что все это черный пиар. Но даже несмотря на это, я продолжаю работать, я по-другому жить не могу. Да, «Газель» у меня в аренде, ну, заберут ее, возьму себе «Соболь» и продолжу возить людей, какая разница – у меня пекарня работает каждый день, я не могу остановить производство. Я – не альтруист, я зарабатываю каждый день, как и все нормальные люди. Деньги деньгами, но от добрых дел гораздо больше пользы. Понимаете, я эту бабушку бесплатно провез, а ее уже внучка закажет мою машину за деньги. Прямой интерес.
Накануне: прокурором Азовского района Омской области установлено, что в действиях жителя Азовского района, «который бесплатно подвозил пенсионеров из отдаленных населенных пунктов района» нарушений законодательства лицензирования нет – заказные перевозки выполняются по договорам (заказам).
В настоящее время прокуратура Азовского района назначила очередную проверку, но уже на основании заявления самого гражданина, который сообщил прокурору о совершении в отношении него противоправных действий со стороны неизвестных лиц в районе железнодорожного вокзала в городе Омске.
Источник: ИА «Город55»