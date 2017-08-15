Маршрутчик возит омичей бесплатно и не хочет войны с конкурентами

- А как обстоят дела с теми, кто считает Вас конкурентом?



- Еще раз скажу, что малоимущих, льготников я не вожу – пусть их возят автобусы и официальные перевозчики, которые за это получают деньги. У меня не льготы – нуждающиеся не в том смысле, что бедные, я помогаю тем людям, которым нужно просто попасть в нужное время в нужное место, например, к врачу. Даже если бы мне запретили, я все равно продолжил бы работать для людей. Да, я все понимаю – это пассажиры, но я не создаю конкуренцию официальным перевозчикам – я просто вожу своих людей по заказу: люди звонят по телефону, заказывают, и я их везу. Плюс я вожу своих работников, в свою пекарню. Понятно, что можно это назвать конкуренцией. Часто мне говорят: а вот если бы тебя не было, эти люди поехали бы за деньги с нами. Ну, конечно, жена моя, которой нужно каждый день в город ездить, будет платить вам. Я не хотел войны ни с кем, журналисты общались и со мной, и с теми, кто считает меня конкурентом, я предлагал, давайте все решим мирным путем, встретимся, пойдем друг другу навстречу, ведь можно все решить. Но никто не захотел.