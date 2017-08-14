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В ответ на просьбу об интиме омичка ударила приятеля ножом в сердце

14 августа 2017, 14:35
Подозреваемая задержана.

Накануне, 12 августа около 11 часов в своей квартире в поселке Ключи Омского района было обнаружено тело 37-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что у мужчины в гостях находилась 44-летняя местная жительница, в компании которой шло употребление спиртных напитков. Затем потерпевший стал предлагать гостье вступить с ним в интимные отношения.

В ответ на предложение интима женщина ударила мужчину ножом в сердце.

Отмечается, что подозреваемая в преступлении омичка была не раз судима, в том числе и за убийство.

В настоящее время продолжается расследование и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемая задержана, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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