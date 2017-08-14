В Омске похолодает до +6, дожди с ветром до 15 м/с

В ближайшие дни на территории Омского региона ожидается дождливая погода с порывами ветра вплоть до 15 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Во вторник, 15 августа, ночью ожидается +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23. Местами прогнозируется небольшой дождь, а утром туман.
В среду, 16 августа, ночная температура воздуха составит +6…+11, днем потеплеет до +19…+24. В отдельных районах ожидается небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 10 м/с.
В четверг, 17 августа, в ночные часы прогнозируется +9…+14 градусов, днем столбик термометра поднимется до +18…+23. Местами ожидается небольшой дождь и гроза, порывы ветра при которой составят до 15 м/с.
Источник: ИА «Город55»