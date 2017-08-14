Футболисты омского Иртыша разгромили Зенит

Заключительные матчи Кубка РФС зоны «Урал и Западная Сибирь» среди парней 2000 г.р. прошли в Челябинске. Омская команда под руководством Евгения Гощицкого и Альберта Хамзина накануне со счетом 3:1 победила «Зенит» из Салавата, сообщает пресс-служба «Иртыша», обеспечив себе победу в рамках зонального этапа.