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Дело убийцы, задушившего двух девушек из бара DOSKI, передано в суд

14 августа 2017, 13:57
Роману Гладкову грозит пожизненный срок.

Нашумевшее дело Романа Гладкова, обвиняемого в убийстве двух 33-летних подруг, с которыми он продолжил знакомство у себя на квартире после дискотеки в баре DOSKI, передано в суд.

Роман Гладков только частично признал свою вину. Он утверждает, что убивать девушек не собирался, а хотел лишь забрать украденные у него драгоценности и деньги.

Напомним, ранее ИА «Город55» рассказывал о том, как завершилось знакомство двух 33-летних подруг с незнакомцем в баре DOSKI.

После дискотеки компания продолжила общение в гостях у Романа. Нетрезвый хозяин квартиры заподозрил гостей в краже денег и личных вещей, после чего поочередно задушил девушек и с помощью отца перевез тела к нему в гараж, где и закопал.

Молодому человеку за убийство двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) грозит пожизненное заключение в тюрьме, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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