Дело убийцы, задушившего двух девушек из бара DOSKI, передано в суд

Нашумевшее дело Романа Гладкова, обвиняемого в убийстве двух 33-летних подруг, с которыми он продолжил знакомство у себя на квартире после дискотеки в баре DOSKI, передано в суд.
Роман Гладков только частично признал свою вину. Он утверждает, что убивать девушек не собирался, а хотел лишь забрать украденные у него драгоценности и деньги.
Напомним, ранее ИА «Город55» рассказывал о том, как
После дискотеки компания продолжила общение в гостях у Романа. Нетрезвый хозяин квартиры заподозрил гостей в краже денег и личных вещей, после чего поочередно задушил девушек и с помощью отца перевез тела к нему в гараж, где и закопал.
Молодому человеку за убийство двух лиц (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) грозит пожизненное заключение в тюрьме, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
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Источник: ИА «Город55»