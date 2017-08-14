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Банк выплатит омичке 30 тысяч за частые звонки кредитных специалистов

14 августа 2017, 11:19
Банк выплатит омичке 30 тысяч за частые звонки кредитных специалистов

ПАО «Совкомбанк» выплатит омичке штраф 30 тысяч рублей за нарушение прав и законных интересов физического лица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Телефонный номер Фаины С., пострадавшей от излишне назойливых сотрудников банка, оказался среди контактов заемщика, не исполнявшего свои финансовые обязательства.

Специалисты кредитной организации совершали звонки на телефонный номер омички по 14 раз в сутки с 20-минутным интервалом. На объяснения женщины о своей непричастности к займу должника сотрудники «Совкомбанка» не реагировали.

Тогда Фаина С. обратилась в Управления ФССП России по Омской области с жалобой на представителей банка, подкрепив ее распечаткой телефонных звонков от мобильного оператора.

По требованию судебных приставов телефонный номер омички удалили из списка должников. Кроме того, было направлено заявление в суд по факту нарушения прав и интересов физического лица при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Теперь ПАО «Совкомбанк» выплатит Фаине С. штраф в размере30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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