Город55
ГлавноеВсе новости

6-летний велосипедист сбит иномаркой в Омске

14 августа 2017, 10:48
Мальчик жив.

Накануне вечером на улице 35-й Северной под колеса иномарки попал 6-летний велосипедист. Мальчик остался жив, но прибывшие на место происшествия врачи увезли его в больницу.

По данным пресс-службы областной ГИБДД, по предварительно установленной информации сбил ребенка водитель автомобиля Nissan Wingroad, который двигался по улице 35-я Северная со стороны улицы Герцена. Мальчик в это время переезжал проезжую часть на велосипеде.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту данного ДТП.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20