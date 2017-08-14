6-летний велосипедист сбит иномаркой в Омске

По данным пресс-службы областной ГИБДД, по предварительно установленной информации сбил ребенка водитель автомобиля Nissan Wingroad, который двигался по улице 35-я Северная со стороны улицы Герцена. Мальчик в это время переезжал проезжую часть на велосипеде.