6-летний велосипедист сбит иномаркой в Омске

Накануне вечером на улице 35-й Северной под колеса иномарки попал 6-летний велосипедист. Мальчик остался жив, но прибывшие на место происшествия врачи увезли его в больницу.
По данным пресс-службы областной ГИБДД, по предварительно установленной информации сбил ребенка водитель автомобиля Nissan Wingroad, который двигался по улице 35-я Северная со стороны улицы Герцена. Мальчик в это время переезжал проезжую часть на велосипеде.
Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту данного ДТП.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"