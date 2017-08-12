Обмеление рек в Омске: показалось дно недалеко от слияния Иртыша и Оми

Неустойчивый уровень воды в основных реках Омска — Иртыша и Оми — особенно ярко дает о себе знать в конце лета, начале осени. Если весной уровень после сброса на водохранилищах Казахстана резко поднимается на несколько метров, топя прибрежные поселки и дачи, то у осени воды становится меньше настолько, что обмеление затрагивает обширные территории.