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Обмеление рек в Омске: показалось дно недалеко от слияния Иртыша и Оми

12 августа 2017, 11:46
Уже можно беспокоиться?..

Неустойчивый уровень воды в основных реках Омска — Иртыша и Оми — особенно ярко дает о себе знать в конце лета, начале осени. Если весной уровень после сброса на водохранилищах Казахстана резко поднимается на несколько метров, топя прибрежные поселки и дачи, то у осени воды становится меньше настолько, что обмеление затрагивает обширные территории.

Несколько лет назад еще при губернаторе Полежаеве было принято решение о строительстве плотины севернее Омска, но позже в силу ряда причин реализация проекта серьезно замедлилась.

Теперь ежегодно к осени уровень воды в Иртыше и Оми падает настолько, что становится тревожно. Ранее, напомним, сообщалось, что серьезно обмелела бухта на Зеленом острове. Показалось замусоренное дно.


В фарватере Оми из-под воды показался рукотворный остров под Юбилейным мостом.


Теперь же Омь обмелела еще больше — в районе улицы Бударина у Правого берега реки воду ушла настолько, что обнажила дно.


С другой стороны — по Левому берегу — из-под воду показались брошенные бетонные блоки, бревна и прочий мусор.


Ранее, омичи прислали редакции ИА «Город55» фотографии разрушающейся набережной Оми. Подростки идут прямо по парапету, который может рухнуть в любой момент.


Источник: ИА «Город55»

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