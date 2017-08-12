Обмеление рек в Омске: показалось дно недалеко от слияния Иртыша и Оми

Неустойчивый уровень воды в основных реках Омска — Иртыша и Оми — особенно ярко дает о себе знать в конце лета, начале осени. Если весной уровень после сброса на водохранилищах Казахстана резко поднимается на несколько метров, топя прибрежные поселки и дачи, то у осени воды становится меньше настолько, что обмеление затрагивает обширные территории.
Несколько лет назад еще при губернаторе Полежаеве было принято решение о строительстве
Теперь ежегодно к осени уровень воды в Иртыше и Оми падает настолько, что становится тревожно. Ранее, напомним, сообщалось, что серьезно
В фарватере Оми из-под воды показался рукотворный остров под Юбилейным мостом.
Теперь же Омь обмелела еще больше — в районе улицы Бударина у Правого берега реки воду ушла настолько, что обнажила дно.
С другой стороны — по Левому берегу — из-под воду показались брошенные бетонные блоки, бревна и прочий мусор.
Ранее, омичи прислали редакции ИА «Город55» фотографии разрушающейся набережной Оми. Подростки идут прямо по парапету, который может рухнуть в любой момент.
Источник: ИА «Город55»