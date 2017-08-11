В Омске разбились 6 машин, пассажир Тойоты скончался в больнице

Сегодня, 11 августа, рано утром на конечной остановке общественного транспорта в Советском округе произошло
Молодая девушка за рулем Тойоты врезалась в 5 автомобилей, четыре из которых – припаркованные ГАЗели и один Мерседес. Последний, отскочив от удара, сбил пешехода-мужчину, стоящего рядом с автомобилем.
С места аварии в больницу были доставлены четверо: водитель-девушка, два ее пассажира –мужчина 1991 года рождения и еще один, личность которого устанавливалась, а также сбитый Мерседесом пешеход, мужчина 1987 года рождения.
В пресс-службе региональной Госавтоинпекции ИА «Город55» сообщили подробности данного ДТП:
«В больнице от полученных травм скончался второй пассажир Тойоты, личность которого установлена: им оказался мужчина 1987 года рождения».
Источник: ИА "Город55"