Морозы до -5 обрушатся на Омский регион, затем резко потеплеет до +26

На основании метеоданных, предоставленных специалистами Обь-Иртышского УГМС, 12 августа ночью по области ожидаются заморозки в приземном слое от 0 до -5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +13...+18 градусов. В течение дня по области возможны осадки в виде дождя, утром - туман.