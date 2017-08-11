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Морозы до -5 обрушатся на Омский регион, затем резко потеплеет до +26

11 августа 2017, 14:34
Ждем понедельника.

Омские синоптики прогнозируют уже сначала следующей недели потепление: в понедельник дневной воздух прогреется до +24 градусов.

Однако, присутствие заморозков омичи все еще почувствуют в субботу, 12 августа и в воскресенье, 13 августа.

На основании метеоданных, предоставленных специалистами Обь-Иртышского УГМС, 12 августа ночью по области ожидаются заморозки в приземном слое от 0 до -5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +13...+18 градусов. В течение дня по области возможны осадки в виде дождя, утром - туман.

В воскресенье, 13 августа, местами также возможен дождь и туман, ветер южного направления от 4 до 9 м/с. Сохранится возможность ночных заморозков до -5 градусов, в целом, ночная температура от +3 до +8 градусов. Дневная температура составит +17…+22.


В понедельник, 14 августа: в некоторых районах снова пройдут дожди, днем от +19 до +24 градусов, ночью +5…+10.

В течение следующей недели синоптики прогнозируют дальнейшее повышение дневной температуры до +26, также по области пройдут дожди, возможно с грозами.

Источник: ИА "Город55"

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