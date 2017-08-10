Два пешехода сбиты на трассе под Омском

Накануне ночью на загородных трассах произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.
В обоих случаях мужчины-пешеходы двигались по проезжей части и не были замечены водителями автомобилей. На одежде пострадавших отсутствовали светоотражающие элементы.
Первый 46-летний пешеход направлялся в сторону 14 Военного городка, двигаясь во встречном направлении по автодороге «Челябинск-Новосибирск», когда водитель «Лифана» сбил путника.
Второе ДТП произошло на трассе «Тюмень-Омск» в районе 608 километра, когда водитель автомобиля «Ивеко 400» допустил наезд на пешехода, шедшего в попутном направлении.
В настоящее время оба пострадавших находятся в медицинском учреждении. Личность второго пешехода пока не установлена, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»