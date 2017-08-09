Омский ВУЗ может остаться без тепла из-за долгов в 15 млн

В целом, задолженность учреждений, которые находятся в ведомстве федерального бюджета, перед тепловой компанией по данным на 1 августа составляет порядка 136 миллионов рублей, среди них 89 миллионов должны учреждения, подведомственные минобороны России. Из-за снижения лимитов финансирования растет просроченная задолженность учреждений, но несмотря на это учреждения не планируют прекращения или снижения потребления теплоэнергии в этом году.