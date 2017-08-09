Омский ВУЗ может остаться без тепла из-за долгов в 15 млн

С сегодняшнего дня, 10 августа, Омский аграрный университет частично остается без тепла – АО «РТС» объявило о частичном ограничении подачи тепловой энергии ВУЗу.
Как сообщили ИА «Город55» в пресс-службе тепловой компании, юридическое лицо, каким является ОмГАУ, задолжало за потребленную энергию более 15 миллионов рублей, причем задолженность образовалась не одночасно, а копилась с марта 2017 года.
Месяцем ранее, в начале июля, компания уже провела частичное отключение горячего водоснабжения на одном из объектов Аграрного университета – гараж и учебные боксы, расположенные на Физкультурной, 4Б.
Также в компании отметили, что последняя оплата, произведенная ОмГАУ, зафиксирована в июле, ее размер составил 8,3 миллионов рублей (за потребленную энергию в феврале). При этом ежемесячно в период отопительного сезона РТС выставляет счета ОмГАУ для оплаты теплоэнергии на сумму 6,7 миллионов рублей.
Еще в мае юрлицу предъявлено исковое заявление по основному долгу 14,8 миллионов рублей плюс пени на сумму 0,5 миллионов рублей, его рассмотрение запланировано на 22 августа, при этом, как отмечалось выше, задолженность за февраль уже погашена.
Кроме этого, РТС планирует подать еще одно исковое заявление по основному долгу в размере 8,5 миллионов рублей за период апрель-июнь.
По словам Олега Хилько, директора СП «Теплоэнергосбыт» АО «Омск РТС», именно ограничение подачи ресурса является крайней мерой, которую может применить ресурсоснабжающая организация в отношении должника. Так, по итогам первого полугодия компания произвела 261 ограничение в отношении юрлиц на территории города.
В целом, задолженность учреждений, которые находятся в ведомстве федерального бюджета, перед тепловой компанией по данным на 1 августа составляет порядка 136 миллионов рублей, среди них 89 миллионов должны учреждения, подведомственные минобороны России. Из-за снижения лимитов финансирования растет просроченная задолженность учреждений, но несмотря на это учреждения не планируют прекращения или снижения потребления теплоэнергии в этом году.
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Источник: ИА "Город55"