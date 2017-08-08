Масштабный туристический флешмоб пройдет в центре Омска

Сегодня, 8 августа, бывший руководитель Центра развития туризма «Увлечен и Я» Анна Статва выступила перед журналистами в новой должности – заместителя министра культуры Омской области.
По словам чиновницы, ее главной задачей в министерстве останется развитие туризма. «Предстоит огромная работа по созданию достойных туристических продуктов на территории региона. Сами жители области должны поверить в развитие туризма: если жители не являются носителями туристической идеи, ни о каком привлечении туристов речи быть не может. Нужно привить культуру путешествий по родному краю», - сказала Анна Статва.
В связи с этим, в Омске к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, запланировано масштабное мероприятие – экскурсионный флешмоб с работой более 20 площадок. Открытые бесплатные экскурсии в рамках этого мероприятия позволят взглянуть на Омск с разных сторон – так будут организованы исторические, археологические экскурсии, а также экскурсии по культурным объектам города.
«Немного ранее, в августе состоится презентация туристической карты Любинского проспекта. Ведь именно эта улица является сердцем Омска, его историческим центром притяжения туристов», - отметила Анна Леонидовна.
Источник: ИА "Город55"