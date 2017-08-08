Масштабный туристический флешмоб пройдет в центре Омска



По словам чиновницы, ее главной задачей в министерстве останется развитие туризма. «Предстоит огромная работа по созданию достойных туристических продуктов на территории региона. Сами жители области должны поверить в развитие туризма: если жители не являются носителями туристической идеи, ни о каком привлечении туристов речи быть не может. Нужно привить культуру путешествий по родному краю», - сказала Анна Статва.