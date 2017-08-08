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КамАЗ снес столб на Масленникова, повалив его на другой КамАЗ

8 августа 2017, 14:16
Фото очевидцев.

Сегодня на улице Масленникова произошло ДТП с участием двух КамАЗов и опоры освещения. Один многотонник, груженный кирпичом, врезался в фонарный столб, который в свою очередь завалился на проезжающий мимо грузовик.


Информация о ДТП и фотографии очевидцев были опубликованы в группе REGIK55 ОМСК.



В комментариях к посту выдвигаются предположения, что у КамАЗа, перевозившего кирпичи, отказали тормоза, и мужчина принял решение затормозить с помощью фонарного столба. Световая опора не выдержала силы удара и повалилась на другой КамАЗ.


Один из очевидцев сообщает, что водитель пребывает в шоке от произошедшего.


Фото: REGIK55 ОМСК
Источник: ИА «Город55»

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