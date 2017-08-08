КамАЗ снес столб на Масленникова, повалив его на другой КамАЗ

Сегодня на улице Масленникова произошло ДТП с участием двух КамАЗов и опоры освещения. Один многотонник, груженный кирпичом, врезался в фонарный столб, который в свою очередь завалился на проезжающий мимо грузовик.
В комментариях к посту выдвигаются предположения, что у КамАЗа, перевозившего кирпичи, отказали тормоза, и мужчина принял решение затормозить с помощью фонарного столба. Световая опора не выдержала силы удара и повалилась на другой КамАЗ.
Один из очевидцев сообщает, что водитель пребывает в шоке от произошедшего.
Фото: REGIK55 ОМСК
Источник: ИА «Город55»