Полупустые автобусы нагло проезжают мимо остановок в Омске

«Водители нагло проезжают остановки в Омске, хотя их просят пассажиры остановиться, например, на Старозагородной Роще, Рабиновича или Сибзаводе, они мотивирует свой отказ тем, что есть определенные правила, карта маршрута и вспоминают про установленные датчики ГЛОНАСС. Но мы же ведь все люди, и должны относиться друг к другу по-человечески. А выходит все наоборот: почти каждый день в салоне этого автобуса возникают словесные перепалки между водителем, кондуктором и пассажирами. Кто виноват из них, кто прав - непонятно. Но возникает вопрос: почему раньше водители могли отступать от правил, если они конечно существуют, а сейчас не могут остановить полупустой автобус лишний раз там, где просят пассажиры, и наглым образом проезжают остановки».