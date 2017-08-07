Полупустые автобусы нагло проезжают мимо остановок в Омске

Пассажирские перевозки всегда были и остаются предметом спора между непосредственно самими пассажирами и теми, кто управляет ими – индивидуальный предприниматель, муниципалитет или область. Вне зависимости от формы собственности перевозчика, возникают одни и те же проблемы: повышение стоимости билетов, долгое ожидание транспорта на остановках, хамство кондукторов и водителей, переполненные салоны маршруток, автобусов и троллейбусов.
В редакцию ИА «Город55» обратилась омичка, которая рассказала еще об одной проблеме из «той же оперы». Дело в том, что водители автобуса №336 перестали останавливаться на остановках и «нагло их проезжают».
Как сообщила женщина, автобус этот следует по маршруту село Харино-ТЦ «Триумф», то есть из населенного пункта Омского района непосредственно в город Омск. «В последние две-три недели водители, состав которых сменился, наверное, из-за периодов отпусков, полностью игнорируют своих пассажиров, - говорит пассажирка. – Раньше автобусы останавливались там, где попросят пассажиры, а сейчас новые водители утверждают, что по правилам они должны останавливаться только на определенных остановках, а нам потом приходится возвращаться одну или две остановки назад, или выходить заранее, чтобы пересесть на другой автобус, но это дополнительное время и лишние траты».
По ещё одному обращению, касающемуся этого же маршрута, высказался мужчина (пожелавший остаться анонимным):
«Водители нагло проезжают остановки в Омске, хотя их просят пассажиры остановиться, например, на Старозагородной Роще, Рабиновича или Сибзаводе, они мотивирует свой отказ тем, что есть определенные правила, карта маршрута и вспоминают про установленные датчики ГЛОНАСС. Но мы же ведь все люди, и должны относиться друг к другу по-человечески. А выходит все наоборот: почти каждый день в салоне этого автобуса возникают словесные перепалки между водителем, кондуктором и пассажирами. Кто виноват из них, кто прав - непонятно. Но возникает вопрос: почему раньше водители могли отступать от правил, если они конечно существуют, а сейчас не могут остановить полупустой автобус лишний раз там, где просят пассажиры, и наглым образом проезжают остановки».
Редакция ИА «Город55» обратилась в Омскоблавтотранс для того, чтобы узнать поподробнее об этой проблеме. Девушка-секретарь порекомендовала «переговорить с начальством» и дала номер телефона заместителя директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения Михайлова Дмитрия Анатольевича. Однако, телефон Дмитрия Анатольевича в течение 4-5 дней упорно молчал. После нескольких неудачных попыток дозвониться до Михайлова, снова звонок в приемную и ответ: «Дмитрий Анатольевич на выезде», или «Дмитрий Анатольевич в областном правительстве»…
Редакция ИА «Город55» удалось все-таки получить комментарий по данному вопросу, но уже в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, где и сообщили следующее:
«Маршрут Харино-Триумф является межмуниципальным, и в связи с этим у маршрута есть определенный перечень остановок, на которых он должен останавливаться. Если раньше водители нарушали правила и останавливались на Рабиновича, Сибзаводе, то сейчас они этого не делают. Еще раз отметим, что это межмуниципальный маршрут, а не маршрут городского сообщения. Автобусы, следующие по данным маршрутам, не предназначены для того, чтобы собирать весь пассажиропоток на каждой остановке общественного транспорта. Остановки существуют на подобных маршрутах согласно карте маршрута и расписанию. Так, на данном маршруте предусмотрены следующие остановочные пункты – Триумф, Театральная площадь, КДЦ Маяковского, Водники, Сибади, Кристалл, Сады, Завод пластмасс, ТПК и село Харино – всего 10 остановок».
Система межмуниципальных маршрутов на предусматривает остановки там, где захотелось пассажиру или другими словами «по требованию», хотя именно пассажир является тем, на чем, собственно, и держится сама система пассажироперевозок…
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