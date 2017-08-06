Под Омском опрокинулась Хонда, пострадали женщина и 6-летняя девочка

Утром 5 августа на трассе Омск-Черлак водитель без признаков опьянения, не справившись с управлением автомобиля Honda Odyssey, вылетел в кювет и перевернулся. Авария произошла на 34 километре трассы, автотранспортное средство двигалось по направлению в областной центр. В результате происшествия водитель, мужчина 1987 года рождения, не пострадал, пассажиры – женщина 1990 года рождения и девочка 2011 года рождения – доставлены с травмами в медучреждение, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Полицейские проводят проверку.